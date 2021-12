Milinkovic, parla il padre: “Sergej è felice alla Lazio. Biancocelesti meno forti degli ultimi anni, ma non do giudizi sugli allenatori”

Intervenuto in una lunga intervista concessa a A Bola, Nikola Milinkovic padre di Sergej, ha parlato della carriera dei sui figli in Serie A e del match di Europa League valido per i playoff contro il Porto.

Queste le sue parole:

“In Italia i giocatori della vecchia Jugoslavia hanno sempre fatto la storia. ha trascorso questi anni nella Lazio seguendo l’eredità di quei fantastici giocatori che erano Mihajlovic e Stankovic. Ora ha battuto il record di Nedved! È un grande orgoglio ed è il centrocampista straniero con più gol della Lazio, basti ricordare che tanti centrocampisti fantastici sono passati per il club”.

“Più che felice per le carriere di Sergej e Vanja, che sono diventati famosi, sono orgoglioso delle persone che lo sono. La carriera Sergej è ottima e Vanja finalmente sta avendo un’opportunità e prende fiducia ogni partita giocata nella porta del Torino. Sarà al top tra due anni. Sergej è cresciuto immensamente in questi sette anni alla Lazio. Si parla sempre di una sua partenza ma il presidente ha deciso di trattenerlo. È felice nella Lazio e anche in Nazionale con l’accesso al Mondiale. Li vedo già entrambi in Qatar e sto iniziando a vedere per Vanja la possibilità che sia titolare”.

“Lazio-Porto gara da 50 e 50? È vero! Mi aspetto due partite aperte. Spero anche che la Lazio possa rafforzarsi nei prossimi mesi. Non stanno giocando male, ma non hanno avuto fortuna con i risultati. Il Porto è una squadra che è sempre una certezza, gioca bene e gode di un grande status in Portogallo e in Europa. Ma è una qualificazione 50/50. Devo tifare per la Lazio perché mio figlio gioca lì”.

“La Lazio non è così forte come lo è stata negli ultimi anni. Prima che scoppiasse la pandemia, la Lazio avrebbe potuto essere campione quell’anno, avrebbe dovuto approfittarne. Ora sta pagando l’adattamento a un nuovo sistema di gioco per via del cambio di allenatore, ma da ex calciatore e persona non voglio mai dare giudizi sulla qualità degli allenatori”.

Nikola Milinkovic, come si legge sul quotidiano, non ha volto commentare il presunto litigo avvenuto tra Sergej e Sarri: “rifiutandosi di acuire il rapporto teso tra il figlio e Maurizio Sarri”. Poi ha proseguito:“Parlo con tanti giocatori che hanno attraversato la Lazio e tutti mi raccontano molto dell’esperienza, delle grandi partite che hanno giocato per la Lazio e della popolarità che hanno guadagnato a Roma. Quelli che hanno lasciato il segno sono sempre ricordati con piacere, anche quando tornano da avversari”.

“Ho visto le partite del Porto contro il Milan e mi è piaciuto molto. Aveva un altro obiettivo chiamato Gruljc, che sta giocando molto bene, si è inserito in una bella squadra, che è al top da 30 anni, sempre con tre o quattro giocatori che si distinguono per grandi mercati all’interno di un set compatto. L’FC Porto lavora molto bene, assume meglio, porta nuovi giocatori con un marchio di qualità. ha un ottimo sterzo sportivo”.

“Grujic e mio figlio sono grandi amici, facevano parte dello stesso campione del mondo Under 20. Oggi nove o dieci sono in nazionale. Conosco Grujic da molti anni, controllandoli dall’età di 15 anni nelle fasi delle squadre che hanno attraversato. Aveva un profilo sopra la media ed era chiaro che sarebbe diventato quello che è oggi: un giocatore molto completo. Non è stato fortunato come Sergej, gli sono mancati i minuti per qualche anno, ma ora sta guadagnando quella presenza e quella solidità al Porto. il calcio di oggi non è più così in sintonia con la definizione di centrocampista difensivo o offensivo. Il 433 o 352, ogni buona misura deve essere utile nel processo difensivo e offensivo. Il fermo è diventato un mezzo costretto a giocare in avanti”.

“Ho sempre detto che in Sergej rivedo me stesso. Ci sono molte cose quasi uguali. Sta facendo una grande carriera, molte persone mi incoraggiano ancora a dire che anche suo padre era molto superiore. Inizia da ragazzo in Austria, forse a cinque anni, ma la prima vera squadra è la Vojvodina, quando siamo tornati in Serbia. Le prime lezioni furono dal padre in allenamento sull’Alverca. Lo portavo a quasi tutti gli allenamenti, ha imparato a giocare guardandomi. Era il momento in cui ha iniziato a camminare e la palla ha iniziato a suscitare curiosità”.







