CdS | Lazio, Milinkovic è sempre più un tesoro: gol e assist, tra i recordman 2021

È senza dubbio uno dei giocatori più importanti della Lazio, non a caso infatti è costantemente nel mirino di molti club italiani e non solo: Sergej Milinkovic non è solo giocate di livello, ma anche efficacia. Come infatti riporta il Corriere dello Sport, ha segnato 10 reti e servito 11 passaggi vincenti nell’anno solare: è terzo dietro Zielinski e Malinovskyi. Ha una media da attaccante ed è quindi stato un grande aiuto per le marcature laziali.







