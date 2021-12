Le partite con più gol nel 2021 in Europa: due della Lazio in classifica

Oggi termina il 2021 ed è tempo di bilanci: per l’occasione Skysport ha diramato la classifica delle partite con più gol nel 2021 nei maggiori campionati europei. La lista prende in considerazione i match che hanno visto dagli 8 gol in su e in questa particolare classifica troviamo per ben due volte le partite della Lazio:

Lazio-Benevento 5-3 (18 aprile 2021): 10′ aut. Depaoli, 20′ Immobile, 36′ Correa (R), 45′ Sau, 48′ aut. Montipò, 63′ Viola (R), 85′ Glik, 96′ Immobile

Lazio-Udinese 4-4 (2 dicembre 2021): 17′ Beto, 32′ Beto, 34′ Immobile, 44′ Molina, 51′ Pedro, 56′ Milinkovic-Savic, 79′ Acerbi, 99′ Arslan

