CorSera | Immobile a -2 dai 100 gol all’Olimpico. Tabù Empoli

Immobile ha segnato 98 gol all’Olimpico con la Lazio: 75 in serie A, 8 in Coppa Italia, 2 in Supercoppa, 13 in Europa.

Come riportato dal Corriere della Sera, l’Empoli è l’unica squadra dell’attuale campionato a cui Ciro non ha mai segnato all’Olimpico, escludendo il Venezia mai affrontato. Immobile ha realizzato due reti contro i toscani, ma fuori casa: un destro di controbalzo nel 2017, per avviare una rimonta da 0-1 a 2-1, e un rigore per il 3-1 biancoceleste che il 21 agosto aprì questo campionato. All’Olimpico li ha affrontati solo nel 2016, ma Skorupski gli negò un gol strepitoso, deviando in angolo una sassata di sinistro.

Giovedì torna l’Empoli per cancellare questo tabù e avvicinarsi a Piola nella classifica dei gol segnati con la Lazio in serie A: Immobile è arrivato a -7, 136 contro 143, dall’ennesimo primato.







