Il Tempo | Sarri prenota la tripla

L’allenatore chiede ai biancocelesti di dare continuità ai due successi di fine 2021. Ritrovata la sua ex squadra contro cui non ha mai perso e punta sui gol di Immobile.

Come riportato da Il Tempo, riprendere da dove si era finito resta l’obiettivo di Sarri e della Lazio. Per quanto riguarda Andreazzoli, la statistica dell’allenatore dell’Empoli è tutt’altro che incoraggiante: nella sfide contro i biancocelesti ha collezionato 1 pareggio e 4 sconfitte. Intanto sul mercato Lazio è tutto fermo: complicato cedere Muriqi monetizzando, mentre per Lazzari non sono arrivate offerte concrete. Continuano a inseguirsi possibili piste: l’ultima è quella che porta a Benjamin Sesko, attaccante 2003 del Salisburgo. Inoltre, sui social è stato rilanciato l’interesse della Lazio per Alvaro Gonzalez, difensore dell’Olympique Marsiglia, ma al momento non arriva nessuna conferma.







