Calciomercato Lazio, Pedullà: “Fares al Torino, affare in chiusura”

Continuano le operazioni della Lazio, sul fronte cessioni, in questa finestra invernale di calciomercato. Come riporta l’esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, la trattativa tra Mohamed Fares ed il Torino era in stato avanzato nella giornata di ieri, mentre ora è davvero in chiusura. L’esterno classe 1996, in prestito al Genoa, lascia la Liguria per trasferirsi al Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto (poco più di 5,5 milioni). Fares aveva già trovato l’accordo con il club di Cairo, ma ora è arrivato anche quello tra i granata e la Lazio.







