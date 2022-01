Juventus, un difensore si è negativizzato

A dispetto della grande emergenza Covid che sta colpendo tanti giocatori e squadre di Serie A, arrivano buone notizie in casa Juventus: Giorgio Chiellini è risultato negativo all’ultimo tampone effettuato. Il difensore, quindi, ha concluso il periodo di isolamento a cui era stato sottoposto a partire dal 1 gennaio. Il calciatore bianconero torna, dunque, a disposizione di Mister Allegri. Ecco il comunicato ufficiale del club: “Giorgio Chiellini ha effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento si unirà alla squadra domani al JTC”.







