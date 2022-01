Cassano:” Non capisco le dichiarazioni di Sarri. La Lazio è una signora squadra e non può fare queste figure.”

Antonio Cassano, ex fantasista della nazionale, ospite alla Bobo Tv, ha voluto dare il suo parere sulla Lazio, nel mezzo della discussione riguardante la partita di ieri. Fantantonio si è espresso duramente sul lavoro di Sarri, queste le sue parole: “Alla Lazio manca un centrale e un mediano basso, non cinque o sei giocatori quindi non capisco le dichiarazioni di Sarri sul mercato: è una signora squadra e non può fare queste figure. Ieri tentavano di giocare ma il piano B non ce l’hai. Fa fatica: sono cinque mesi di lavoro e non vedo lo 0,1% di miglioramento, in particolare sulla fase difensiva io non vedo nulla, nonostante i quattro calciatori titolari siano sempre quelli da inizio anno”.

fonte: tuttomercatoweb.com

