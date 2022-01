Colonnese: “La Lazio deve ripartire dalla prova di ieri”

Francesco Colonnese, ex difensore biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel riguardo il big match di ieri sera contro l’Inter di Simone Inzaghi. Ecco le sue parole:

“Si colpevolizza troppo i difensori in alcune occasioni, nelle reti dell’Inter sono stati bravi i nerazzurri. Ieri la difesa della Lazio ha fatto bene, meglio rispetto alla gara contro l’Empoli. Luiz Felipe e compagni hanno giocato di reparto, tenendo bene la linea. La squadra di Sarri deve ripartire dalla gara di ieri. Radu centrale? Quello è il suo ruolo, a 3 fa bene ma anche a 4 è affidabile. Ieri mi è piaciuto molto, è un profilo sempre valido. Immobile in occasione del pareggio è stato bravo, ancora di più però Cataldi a verticalizzare subito. La Lazio, come detto, deve ripartire dalla prova di ieri sera: se trova la solidità, la base delle squadre di Sarri, può sicuramente fare bene nel girone di ritorno”. Lo riporta sslazio.it.

