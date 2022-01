Coppa Italia, da domani la vendita dei biglietti di Lazio-Udinese: solo due settori aperti

Martedì 18 gennaio Lazio e Udinese scenderanno in campo all’Olimpico per la gara di Coppa Italia, in programma alle 17.30. Di seguito le informazioni utili per l’acquisto dei biglietti su sslazio.it.

La S.S. Lazio comunica che, dalle ore 16:00 di giovedi 13 gennaio saranno messi in vendita i tagliandi per la gara di Coppa Italia Frecciarossa LAZIO – UDINESE in programma martedi 18 gennaio alle ore 17:30. La vendita sarà libera per tutti da subito (chi non lo avesse già utilizzato, potrà scontare il costo del tagliando tramite il voucher ricevuto da Vivaticket):

Date e orari della vendita:

Dalle ore 16:00 di giovedi 13 gennaio fino alle ore 17:30 di martedi 18 gennaio.

Sarà possibile acquistare i tagliandi presso:

– ON-LINE tramite il circuito Vivaticket (solo on-line si potrà utilizzare i voucher abbonati)

– Punti vendita Vivaticket (qui non sarà possibile utilizzare i voucher abbonati)

– Le due tariffe agevolate, Invalidi al 100% e Disabili in carrozzella entrambi con accompagnatori, si potranno acquistare solo presso i negozi Lazio Style 1900.

Si consiglia vivamente, viste la nuove procedure di accesso, di presentarsi all’ingresso dello Stadio Olimpico rispettando l’orario stampato sul biglietto. L’ apertura dei cancelli è prevista per le ore 15:30.

Questi saranno i punti di accesso allo Stadio Olimpico per i possessori dei tagliandi:

– Via dei Gladiatori per i tagliandi Media – Sponsor Hospitality – Tribuna D’Onore – Autorità e Tribuna Monte Mario

– Piazza Lauro De Bosis per i tagliandi di Tribuna Tevere

– Via Nigra-Stadio dei Marmi per i tagliandi di Tribuna Disabili in Carrozzella

– Piazza Piero Dodi per i tagliandi di Tribuna Tevere

In ottemperanza alle vigenti disposizioni governative, a partire dal l’ingresso allo Stadio Olimpico di Roma sarà consentito solo dietro obbligatoria presentazione del proprio Super Green Pass (anche “Certificato EU Digital COVID”).Tale disposizione non si applica ai minori di 12 anni e ai soggetti muniti di certificazione equivalente riconosciuta dallo Stato Italiano. Per accedere allo stadio è altresì obbligatorio indossare una mascherina facciale FFP2.

Chi può ottenere la Certificazione?

1) chi ha completato il ciclo vaccinale (basta anche la prima dose purchè siano passati 15 giorni);

2) chi è guarito da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

MODALITÀ DI RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19 (SUPER GREEN PASS):

a) puoi scaricarlo dal sito: https://www.dgc.gov.it/web/ utilizzando la tessera sanitaria o l’identità digitale (SPID/CIE);

b) puoi scaricarlo dall’app IO o dall’app IMMUNI;

c) puoi rivolgerti al tuo medico curante o nelle farmacie preposte che provvederà a stamparlo per tuo conto.

In caso di mancata esibizione della documentazione di cui sopra, non sarà consentito l’accesso nè sarà rimborsato il biglietto acquistato.

Si ricorda che chi acquista fisicamente un biglietto presso un punto vendita è tenuto a mostrare il suo documento di identità, pena l’impossibilità di emettere il titolo di accesso ( D.L. 8/2/2010 nr. 8). Non verranno considerate come documenti idonei alla vendita, tutte le patenti di ultima generazione che non riportano le indicazioni del luogo di residenza.

Nella fase di prelazione abbonati si avrà diritto ad acquistare un solo biglietto mentre, nella vendita libera il numero massimo di tagliandi acquistabili da una singola persona è di quattro come da disposizioni dell’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive. In questo caso è possibile presentare per le altre eventuali tre persone, anche solo la copia del documento d’identità.

DETTAGLI DELLA VENDITA:

Dalle ore 16:00 di giovedi 13 gennaio fino alle ore 17:30 di martedi 18 gennaio.

SETTORI E PREZZI:



SETTORE

INTERO INVALIDI CIVILI 100% e Accompagno (**) TRIBUNA MONTE MARIO 40 € 40 € TRIBUNA TEVERE 20 € 20 € TRIBUNA TEVERE NON DEAMBULANTE IN CARROZZELLA (**) 5 € == TRIBUNA TEVERE NON DEAMBULANTE IN CARR. ACC.GNO (**) 5 € ==

Tutti gli altri settori dello stadio rimarranno chiusi.

Al costo dei tagliandi verrà applicata una commissione di servizio pari al 3,30 %.

(**) I tagliandi ridotti Invalidi Civili al 100% e la Tribuna Tevere non deambulanti entrambi con accompagnatore, posso

essere acquistati solo presso i Lazio Style 1900.

I bambini di 4 anni nati dal 1/1/2017 accedono allo stadio gratuitamente e senza biglietto presentando un documento di identità o la tessera sanitaria. Infine, all’ingresso il controllo dell’identità sarà effettuato su ogni singolo spettatore ed è pertanto obbligatorio esibire un documento di identità, compresi i minorenni. Solo ed esclusivamente il giorno della gara e solo in caso di biglietti rimasti invenduti, dalle ore 13:30 sarà aperta anche la biglietteria presso l’ex ostello della gioventù in viale delle olimpiadi 61 con la sola modalità di vendita attualmente autorizzata digitale tramite e-mail del tifoso. Una volta acquistato il tagliando allo sportello, sarà inviato al tifoso il biglietto/i alla sua mail che potrà presentare ai controlli tramite il proprio telefono cellulare.

