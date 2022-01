Serie A, esonerato un allenatore: il comunicato

Il Genoa, attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sui propri canali, ha reso noto l’esonero del tecnico Andriy Shevchenko. Fatali gli ultimi risultati in campionato e l’eliminazione in Coppa Italia contro il Milan. La panchina rossoblù sarà affidata momentaneamente all’ex giocatore della Lazio, Abodoulay Konko, insieme a Roberto Murgita. Nella nota ufficiale si legge: “Il Genoa Cfc comunica che il tecnico Andriy Shevchenko è stato sollevato dall’incarico. Il Club ringrazia l’allenatore e il suo staff per il lavoro svolto con impegno in questi mesi. La guida tecnica della Prima Squadra sarà affidata temporaneamente a mister Abdoulay Konko, coadiuvato da Roberto Murgita”.

🔴🔵 Il Genoa Cfc comunica che il tecnico Andriy #Shevchenko è stato sollevato dall’incarico. Il Club ringrazia l’allenatore e il suo staff per il lavoro svolto con impegno in questi mesi. 📝 https://t.co/QX2F8IVyYB pic.twitter.com/qErO9kY8VC — Genoa CFC (@GenoaCFC) January 15, 2022

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: