CdS | Ciro, come re non c’è nessuno

Ciro Immobile, capocannoniere biancoceleste e centravanti della Nazionale italiana potrebbe essere l’uomo giusto per compiere una grande impresa: portarci in Qatar. Le reti di ieri sera all’Arechi sono significative, ma si aggiungono ad una fitta lista delle conquiste del capitano della Lazio. In cinque anni e mezzo alla Lazio ha segnato 140 gol in Serie A e altri 30 tra Coppa Italia, Europa League e Champions. Meglio di lui non c’è nessuno in Italia. All’estero, invece, spiacciano solo due nomi: Lionel Messi e Robert Lewandoski. Con questi numeri non possiamo che dargli ragione quando dice che le polemiche sono sterili, contano solo i risultati. Certo, soli 2 gol all’Europeo pesano, ma con queste premesse Immobile fa sperare in prestazioni migliori anche con la maglia della Nazionale.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: