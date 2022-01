FORMELLO – Lazzari e Hysaj sulle fasce, dubbio davanti fra Zaccagni e Raul Moro. Torna Reina fra i pali

Accantonato il campionato, la Lazio esordisce in Coppa Italia contro l’Udinese agli ottavi di finale domani pomeriggio all’Olimpico. Tante le assenze per Maurizio Sarri che non potrà far rifiatare molti giocatori a cui saranno chiesti gli straordinari. In porta tornerà Pepe Reina, lo spagnolo ha perso i ranghi del titolare e avrà l’occasione per riscattarsi dopo un periodo opaco. L’emergenza in difesa prosegue viste le assenze di Acerbi e Radu al centro e una condizione non ottimale per Marusic che partirà dalla panchina, scelte quindi obbligate con Lazzari e Hysaj sulle corsie laterali e la coppia Luiz Felipe-Patric al centro della retroguardia. A centrocampo la situazione non migliora con il solo Lucas Leiva come alternativa che verrà tenuto a riposo in vista dell’Atalanta dove mancherà lo squalificato Cataldi. Il classe 94 quindi domani guiderà le redini della mediana con affianco gli insostituibili anche perchè unici a disposizione Milinkovic e Luis Alberto. Davanti ballottaggio fra Zaccagni e Raul Moro per la corsia mancina, la tentazione è lanciare lo spagnolo per avere fresco l’ex Hellas domenica prossima ma rimane una corsa al momento pari e che verrà decisa solo domani mattina. Il resto del fronte offensivo vedrà Felipe Anderson e Ciro Immobile, impensabile l’opportunità per Muriqi vista anche la sua situazione legata al mercato. Aggregati alla prima squadra ancora una volta Floriani e Bertini che saranno convocati per la seconda gara consecutiva.

