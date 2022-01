Calciomercato Lazio, Muriqi si allontana dal Saint-Étienne: la situazione

Continua il tentativo in casa Lazio di sbloccare al più presto la situazione legata all’indice di liquidità. Senza vendere (a titolo definitivo o in prestito), i biancocelesti non possono effettua operazioni in entrata. IN cima alla lista della cessioni c’è Vedat Muriqi, su cui si sarebbero fatti avanti alcuni club. Nelle ultime ore, si parla di un interessamento da parte del Saint-Étienne, squadra militante nella massima serie francese. Tuttavia, secondo quanto riportato dal giornalista sportivo kosovaro Arlind Sadiku, l’attaccante biancoceleste “non si trasferirà nel club francese in questa sessione di mercato”.

Di seguito il Tweet del giornalista:

Vedat Muriqi won’t join St. Etienne in this transfer window — Arlind Sadiku (@arlindsadiku89) January 23, 2022

