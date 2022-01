ESCLUSIVA | Retroscena Patric: Lazio-Atalanta è stata la sua ultima partita in biancoceleste, poi…

Dopo essersi svincolato dal Barcellona, Patric arriva alla Lazio all’età di 22 anni. L’esordio biancoceleste è datato 30 agosto 2015 in occasione della trasferta persa per 4-0 contro il Chievo. Tra alti e bassi veste la maglia della Lazio ben 140 volte, e sempre al 90′ la sua è sudata.

Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di Laziopress.it, dopo 6 anni e mezzo, Lazio-Atalanta dello scorso 22 gennaio sarebbero stati i suoi ultimi 90′ all’Olimpico. La sua storia nella Capitale era finita. Il Valencia lo voleva, sono tutti d’accordo: società, procuratori e al giocatore non dispiaceva tornare a casa. Poi al termine del match, il discorso inaspettato di Mister Sarri: ha bisogno di lui. Lo incita e lo incoraggia a non lasciare la Lazio, almeno non in questa finestra di mercato. La Lazio ha bisogno di te. E quindi salta tutto… salvo di stravolgimenti delle ultime ore.

To be continued…

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: