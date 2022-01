Stankovic: “Con Mourinho rapporto di sangue, mi disse che mi voleva come ai livelli della Lazio”

L’ex giocatore di Inter e Lazio Dejan Stankovic, ha parlato nel podcast della Società nerazzurra del suo rapporto con Mourinho e Mancini, facendo anche riferimento al suo passato biancoceleste.

Queste le sue parole riportate dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà:

“Con Mourinho il nostro rapporto è stato chiarissimo. I giornali mi avevano già allontanato dall’Inter, mi avevano già scaricato. E poi il 16 di luglio arrivo in Pinetina, lui mi aspettava sulle scale e mi ha detto: ‘Vieni, ti sto aspettando” e io ho subito pensato: ‘Ecco qui, è il momento di fare le valigie. Adesso me lo comunica e arrivederci’. E invece niente, mi ha parlato chiarissimo. Mi ha detto che ero la sua scommessa e che mi voleva ai livelli della Lazio e altissimi: ‘So che sei amico di Mancio, anche io sono amico di tanti giocatori, ma nessuno dice che tra due mesi non potremo essere amici’. E così è stato. C’è stato un vero legame di sangue”. Sui festeggiamenti dello scudetto a Parma: “Ero sulle ginocchia davanti alla nostra Curva. Bellissimo. Uno dei tifosi mi ha dato una testata mentre festeggiavamo, sangue ovunque, ma è stato comunque bellissimo”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: