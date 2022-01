CALCIOMERCATO LIVE | Fiorentina, ecco Cabral: nuovo difensore per la Salernitana, ufficiale Sensi alla Samp

SABATO 29 GENNAIO 2022

La Fiorentina si aggiudica il dopo Vlahovic. Per dimenticare l’addio del numero 9, la viola acquisisce a titolo definitivo Arthur Cabral, dal Basilea.

Questo il comunicato della Fiorentina:

“ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Arthur Mendonça Cabral dal FC Basel 1893.”



Anche la Salernitana batte un colpo sul mercato, assicurandosi le prestazioni sportive di Federico Fazio. il difensore arriva dalla Roma in prestito.

Questo il post su twitter del club granata:

Arriva l’ufficialità di un nuovo colpo in casa Sampdoria. Dall’Inter arriva il centrocampista Stefano Sensi, centrocampista, che si trasferisce in blucerchiato a titolo temporaneo.

Questo il comunicato del club:

“L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal F.C. Internazionale i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Stefano Sensi (nato a Urbino il 5 agosto 1995).”

VENERDI 28 GENNAIO 2022

La notizia era nell’aria da giorni ma adesso ufficiale: Dusan Vlahovic è un calciatore della Juventus, e giocherà con la maglia numero 7. A comunicarlo è lo stesso club bianconero. Di seguito il post su Instagram per la presentazione del serbo:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juventus (@juventus)

La Salernitana ha recentemente reso noto l’arrivo a titolo temporaneo dell’attaccante del Torino, Simone Verdi.

Ecco il comunicato ufficiale del club: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Torino F.C. per il trasferimento a titolo temporaneo dell’attaccante classe ’92 Simone Verdi. Il calciatore indosserà la maglia numero 10”.

https://twitter.com/OfficialUSS1919/status/1487065023671382019?s=20&t=6Q8bMJ7ocWhNlduhnMYP4A

Il Cagliari mette a segno un colpo per rinforzare il suo centrocampo: è ufficiale, Daniele Baselli è un nuovo calciatore rossoblù. Il classe ’92 arriva dal Torino a titolo definitivo. Il comunicato del Cagliari che annuncia l’arrivo di Baselli: “Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisto del diritto alle prestazioni sportive di Daniele Baselli, che arriva in rossoblù dal Torino a titolo definitivo. Benvenuto al Cagliari, Daniele!”.

GIOVEDÌ 27 GENNAIO 2022

L’Inter comunica l’ufficialità dell’acquisto delle prestazioni di Robin Gosens. Di seguito il tweet ufficiale della page nerazzurra:

Nuovo acquisto anche per il Milan di Pioli, che si assicura le prestazioni sportive di Marko Lazetić, attaccante classe 2004. Il serbo arriva dalla Stella Rossa Belgrado, a titolo definitivo.

Questo il comunicato del club:

“AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Marko Lazetić dalla Stella Rossa Belgrado. L’attaccante serbo ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2026.”

Il Torino ha ufficializzato l’acquisto di Pellegri dal Monaco: il giovane attaccante italiano arriva a titolo temporaneo ma con opzione di acquisto. La prima parte di questa stagione l’ha passata a Milano sponda rossonera ma senza trovare grande spazio. Con i granata l’occasione per ripartire.

MARTEDÌ 25 GENNAIO 2022

Con un comunicato ufficiale diramato oggi pomeriggio dall’Hellas Verona, arriva l’ufficialità dell’arrivo del difensore Panagiōtīs Retsos.

Questo la nota ufficiale del club:

“Hellas Verona FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo da Bayer 04 Leverkusen il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Panagiōtīs Retsos, che si è legato contrattualmente al Club gialloblù sino al 30 giugno 2023. Il 23enne difensore greco ha scelto il 45 come numero di maglia“.

https://twitter.com/hellasveronafc/status/1486024574680678401?s=21

Attraverso n comunicato ufficiale, la Salernitana ha reso noto l’arrivo dal Venezia del difensore Pasquale Mazzocchi.

Questa la nota ufficiale del club:

“L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Venezia F.C. per il trasferimento a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni sportive del difensore classe ’95 Pasquale Mazzocchi. Il calciatore indosserà la maglia numero 30“.

Il Bologna informa attraverso una nota ufficiale l’acquisto del centrocampista Michel Aebisher.

Questo il comunicato ufficiale del club:

“Il Bologna Fc 1909 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Berner Sport Club Young Boys il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Michel Aebischer fino al 30 giugno 2022, con l’obbligo di acquisizione definitiva”.

Con un comunicato ufficiale diramato oggi pomeriggio dal Bologna, arriva l’ufficialità del ritorno di Sydney Van Hooijdonk in Olanda.

Questa la nota ufficiale del club:

“Il Bologna Fc 1909 comunica di aver ceduto allo Sportclub Heerenveen il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Sydney Van Hooijdonk a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2022“.

Attraverso un comunicato diramato sul proprio sito web, il Genoa ha reso noto l’arrivo in rossoblu di Roberto Piccoli. L’attaccante arriva in prestito dall’Atalanta, con la quale ha disputato la sua ultima gara lo scorso sabato contro la Lazio.

Questo il comunicato del Genoa:

“Roberto Piccoli è un nuovo giocatore del Genoa. Arriva a titolo temporaneo dall’Atalanta e vestirà la maglia numero 17. Nato a Bergamo il 27 gennaio 2001, Piccoli è cresciuto calcisticamente nell’Atalanta, ha segnato sei reti in trentacinque presenze in Serie A TIM e fa parte dell’Italia Under 21.”

LUNEDI 24 GENNAIO 2022

L’Atalanta rende noto attraverso il proprio profilo Twitter l’ufficialità dell’acquisto di Jeremie Boga. Ecco il tweet:

La rincorsa della Salernitana alla salvezza passa anche dalla porta, ed ora, è ufficiale il rinforzo tra i pali: Luigi Sepe è un nuovo calciatore della Salernitana. A darne l’annuncio è stato proprio il club granata attraverso un comunicato ufficiale. Il portiere arriva dal Parma con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Di seguito il comunicato: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Parma Calcio 1913 per il trasferimento a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni sportive del portiere classe ’91 Luigi Sepe”.

🇱🇻 Luigi Sepe è un nuovo giocatore della Salernitana

👉 https://t.co/SJCwRGH9bp#BenvenutoLuigi #macteanimo — US Salernitana 1919 (@OfficialUSS1919) January 24, 2022

SABATO 22 GENNAIO 2022

Rinforzo per il centrocampo dell’Empoli: dalla Fiorentina arriva Marco Benassi. Il centrocampista classe 1994 si trasferisce con la formula del prestito fino al termine della stagione. Di seguito il comunicato del club toscano che annuncia l’ufficialità dell’operazione: “Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Acf Fiorentina per l’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Benassi”.

GIOVEDÌ 20 GENNAIO 2022

L’Udinese ha ufficializzato un nuovo colpo di mercato: si tratta di Pablo Marì, difensore centrale che proviene da quasi due anni a Londra, sponda Arsenal, in cui non è riuscito a fare la differenza. Il giocatore arriva in prestito secco fino a fine stagione.

MARTEDÌ 18 GENNAIO 2022

Arriva l’ufficialità: Robin Olsen lascierà la Roma per andare in prestito all’Aston Villa.

A comunicare la notizia è proprio il club inglese, con la seguente nota: “L’Aston Villa è lieto di confermare la firma di Robin Olsen in prestito fino a fine stagione. Il portiere 32enne si unisce al Villa dalla Roma dopo aver trascorso la prima parte della campagna in prestito allo Sheffield United. Esperto portiere, Olsen ha giocato in Serie A, Premier League, Champions League e ha anche rappresentato la Svezia alla Coppa del Mondo. Benvenuto Robin!”

LUNEDI 17 GENNAIO 2022

È ufficiale il trasferimento di Martin Satriano al Brest. L’attaccante nerazzurra, classe 2001 è stato ceduto in prestito al club francese.

Questo il comunicato ufficiale dell’Inter: “FC Internazionale Milano comunica il trasferimento di Martin Satriano al Brest, squadra che milita nella Ligue1. L’attaccante uruguaiano classe 2001, che in questa stagione ha collezionato 4 presenze in Serie A, si trasferisce a titolo temporaneo nel club francese fino al 30 giugno 2022″.

Arriva l’ufficialità da parte del Genoa: Davide Biraschi lascierà la squadra per andare in prestito al Fatih Karagumruk.

Questo il comunicato ufficiale del club:

https://twitter.com/karagumruk_sk/status/1483038719833784332?s=21

VENERDI 14 GENNAIO 2022

Nuovo rinforzo per il Venezia di Paolo Zanetti, che ha portato a termine un acquisto di grande esperienza: è stato ufficializzato il ritorno in Serie A del portoghese Nani, vecchia conoscenza biancoceleste. Il contratto è appena stato depositato in Lega: l’ex Manchester United arriva dagli Stati Uniti, dopo l’esperienza all’Orlando City in Mls. Il portoghese arriva al Venezia a titolo definitivo.

Altro rinforzo in casa Genoa: dalla Roma arriva in prestito l’esterno Riccardo Calafiori. A dare l’annuncio ufficiale è stato proprio il club rossoblù attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito: “Un nuovo innesto per l’organico. L’esterno Riccardo Calafiori, nato a Roma il 19 maggio 2002, è un giocatore del Genoa e vestirà la maglia numero 16. Arriva a titolo temporaneo dall’As Roma dove si è formato, a livello calcistico, fino al debutto in prima squadra nel 2020. Con i giallorossi ha giocato e segnato in Serie A, scendendo in campo anche in Europa League e Conference League. Fa parte della Nazionale Under 21 italiana e ha all’attivo numerose convocazioni con le rappresentative nazionali giovanili”.

GIOVEDÌ 13 GENNAIO 2022

Arriva l’ufficialità da parte dell’Udinese dell’acquisto di un nuovo giocatore: si tratta di Filip Benkovic, difensore svincolato classe ’97.

Questo il comunicato del club veneto.



Dopo il colpo in entrata di Sergio Oliveira nella giornata di ieri, la Roma ha ufficializzato oggi la cessione di due giocatori: si tratta d Borja Mayoral e Gonzalo Villar, che passano a titolo temporaneo al Getafe. I due giocatori faranno rientro nella Capitale nel giugno 2022.

Questo l’annuncio via social dei due club:

Borja Mayoral e Gonzalo Villar ceduti a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2022, al Getafe In bocca al lupo, ragazzi! https://t.co/02KkP1DzHd#ASRoma pic.twitter.com/dktZhDmXEz — AS Roma (@OfficialASRoma) January 13, 2022

MERCOLEDÌ 12 GENNAIO 2022

Nuovo acquisto anche in casa Roma, che attraverso i propri canali social ufficiali ha annunciato l’arrivo in giallorosso di Sergio Oliveira. Il centrocampista arriva dal Porto in prestito con diritto di riscatto.

Questo l’annuncio del club:

Il Cagliari ufficializza un nuovo giocatore in difesa. dal Sassuolo arriva a titolo definitivo Edoardo Goldaniga. Sarà lui il nuovo rinforzo per il reparto difensivo di Mazzarri, dopo la rescissione consensuale del centrale Godin, che si trasferisce in Brasile all’Atletico Mineiro.

Questo il comunicato del club sardo:

LUNEDì 10 GENNAIO 2022

La Sampdoria ufficializza l’acquisto delle prestazioni di Andrea Conti. Ecco il tweet ufficiale:

SABATO 08 GENNAIO 2022

L’A.S. Roma comunica l’acquisto del calciatore Ainsley Maitland-Niles. Ecco il tweet ufficiale:



Attraverso il comunicato ufficiale del club Lorenzo Insigne è un nuovo calciatore del Toronto FC. Ecco il comunicato del club:

“Toronto FC announced today that Italian international winger Lorenzo Insigne has signed a pre-contract to join the club on a four-year deal to begin on July 1, 2022. He will be added to the roster as a Designated Player pending receipt of his International Transfer Certificate (ITC). ”

Attraverso il proprio profilo Twitter, la Sampdoria ha ufficializzato l’arrivo di Tomàs Rincòn: il centrocampista venezuelano arriva in prestito dal Torino.

| OFFICIAL Benvenuto @TomasRincon5: il venezuelano arriva in prestito dal @TorinoFC_1906. — U.C. Sampdoria (@sampdoria) January 8, 2022

VENERDI 07 GENNAIO 2022

La Fiorentina ufficializza l’arrivo di Piatek sul proprio profilo Twitter. L’attaccante polacco ex Milan ha scelto la maglia numero 19.

MERCOLEDI 05 GENNAIO 2022

Dopo l’ufficialità di Silvan Hefti, il Genoa CFC ha ufficializzato tramite il proprio profilo Twitter l’acquisto di Leo Skiri Østigård. Di seguito il tweet ufficiale dei rossoblù.

LUNEDI 03 GENNAIO 2022

Il Genoa CFC tramite il proprio profilo Twitter rende noto il passaggio in rossoblù del giocatore Silvan Hefti. Di seguito il tweet ufficiale:

Con un recente comunicato, il Venezia FC annuncia un interessante acquisto per rafforzare il centrocampo: si tratta di Michaël Cuisance. Il ventiduenne francese avrebbe firmato un contratto con scadenza nel Giugno 2025. Di seguito il comunicato ufficiale del club: “Il Venezia FC comunica che è stato definito l’acquisto del centrocampista francese Michaël Cuisance, 22 anni, dall’FC Bayern Monaco. Cuisance ha firmato un contratto con scadenza 30 Giugno 2025”.

Il Cagliari ha comunicato l’ufficialità del suo primo rinforzo in difesa: arriva Lovato in prestito dall’Atalanta.

La Fiorentina mette a segno un rinforzo a centrocampo: Nanitamo Jonathan Ikoné è ufficialmente un nuovo calciatore Viola. Il classe ’98 francese arriva dal Lille a titolo definitivo. Ecco il comunicato della Fiorentina che rende ufficiale l’acquisto: “ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nanitamo Jonathan Ikoné dal LOSC Lille.

Ikoné, nato a Bondy (Francia) il 2 maggio 1998, nella scorsa stagione è stato protagonista con la maglia del Lille con la quale si è laureato Campione di Francia e quest’anno ha fatto il suo esordio in Champions League segnando una rete e fornendo due assist nelle cinque apparizioni con la maglia dei transalpini. In carriera ha indossato anche le maglie di Paris Saint-Germain e Montpellier collezionando un totale di 157 presenze e 13 reti in Ligue 1. Il nuovo calciatore viola ha inoltre vestito la maglia della Nazionale Francese in 4 occasioni realizzando 1 rete. Jonathan Ikoné indosserà la maglia numero 11″.

Rinforzo in difesa invece per l’Hellas Verona: dalla Sampdoria arriva, in prestito fino a fine stagione, con diritto di riscatto, Fabio Depaoli. In Italia, oltre a quella della Samp, il classe 1997 ha vestito anche le maglie di Chievo, Atalanta e Benevento. Di seguito il comunicato ufficiale del club gialloblù: “Hellas Verona FC comunica di aver acquisito da UC Sampdoria – a titolo temporaneo sino al termine della corrente stagione, con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva – le prestazioni sportive del 24enne laterale, di piede destro, Fabio Depaoli, calciatore trentino che ha già al suo attivo 115 presenze in Serie A e che ha scelto il 29 come numero di maglia. Hellas Verona FC rivolge un caloroso benvenuto a Fabio Depaoli, augurandogli una seconda parte di stagione in maglia gialloblù ricca di soddisfazioni personali e di squadra”.

