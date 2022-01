GdS | Sarri tra due fuochi: Cabral o Miranchuk?

Dopo la cessione di Muriqi, Maurizio Sarri aspetta un rinforzo in attacco. La scelta ricadrà, molto probabilmente, tra Aleksej Miranchuk dell’Atalanta e Joban Cabral dello Sporting Lisbona. La prima opzione sarebbe la più gradita dai tifosi e dal tecnico biancoceleste, ma l’Atalanta fa molta resistenza. L’alternativa ricadrebbe invece su Cabral, 23enne, che in Portogallo non sembra aver trovato il suo spazio. Il giocatore sarebbe nel mirino di Tare da qualche stagione, che vorrebbe valutarne le prestazioni più da vicino, magari ottenendolo in prestito con diritto fai riscatto.

Per quanto riguarda la difesa, invece, la pista Nicolò Casale è sempre viva, seppur di difficile applicazione viste le pretese del Verona di un prestito con obbligo di riscatto. Per il centrocampo, invece, si era pensato a Ghoulam, che il Napoli non sembra intenzionato a cedere prima della scadenza del contratto, a giugno. Continuano, invece, le partenze – seppure ancora da ufficializzare – con Jony allo Sporting Gijon e Durmisi allo Sparta Rotterdam.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: