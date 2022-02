CdS | Lazio, Acerbi salta Firenze. Luiz Felipe ci prova

Dopo la sosta, torna la Serie A: il campionato della Lazio ripartirà dalla trasferta di Firenze, in programma sabato sera. Il mercato non ha aiutato mister Sarri, quindi l’11 da schierare contro la Fiorentina verrà valutato in questi giorni di lavoro a Formello. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, l’infortunio di Acerbi terrà fuori ancora il giocatore che proverà a lavorare nel fine settimana per la Coppa Italia contro il Milan (si giocherà mercoledì 9); Luiz Felipe è in dubbio, tra oggi e domani dovrebbe tornare ad allenarsi. Il tecnico aveva chiesto un centrale ed un terzino sinistro ed ora si trova in emergenza: Patric e Radu si tengono pronti; Immobile ieri ha lasciato anzitempo il campo per un trauma al ginocchio: non dovrebbe trattarsi di nulla di grave.

