CdS | Lazio, tanto rumore per Cabral

Si è chiuso alle ore 20.00 di ieri il mercato: la Lazio solo nei minuti finali è riuscita a piazzare un colpo in entrata. Come evidenzia il Corriere dello Sport, Sarri e i tifosi si aspettavano altri colpi: Lotito prende Jovanotti Eduardo Borges Cabral, attaccante dello Sporting Lisbona e per la difesa deposita dopo sei mesi il contratto di Kamenovic. Operazione, quella del giovane capoverdiano, fantasista e ala 23enne, chiusa a pochi minuti dalla conclusione del calciomercato; arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni.

