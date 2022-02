Green pass, discoteche, obbligo vaccinale: quando le nuove regole?

Come riportato dal Corriere della Sera, comincia lunedì 7 febbraio la nuova fase di uscita graduale dalla pandemia da Covid 19, con le riaperture e gli allentamenti previsti dal governo. Ecco il calendario con le nuove regole.

Dal 7 febbraio il green pass rilasciato a chi è vaccinato oppure guarito e ha ricevuto tre dosi avrà una scadenza illimitata. Il green pass rilasciato a chi ha ricevuto due dosi di vaccino e poi ha avuto il Covid avrà una scadenza illimitata. Il green pass rilasciato a chi ha avuto il Covid e in seguito ha fatto due dosi vale invece sei mesi. Per ottenere la validità illimitata, chi appartiene a questa categoria dovrà sottoporsi alla terza dose. Chi ha fatto due dosi ha il green pass valido sei mesi. Chi è guarito dal Covid, ma ha deciso di non vaccinarsi, avrà il green pass valido sei mesi dalla data del primo tampone positivo. In fascia rossa vengono eliminate le restrizioni per chi è vaccinato.

Dall’11 febbraio la mascherina all’aperto non è più obbligatoria. Resta obbligatoria al chiuso con differenti modalità. Riaprono le discoteche anche per ballare, ma seguendo i protocolli già approvati

Dal 15 febbraio gli over 50 che lavorano dovranno dimostrare di aver effettuato almeno una dose di vaccino. Oltre alla multa di 100 euro prevista per chi non è in regola ci sono altre sanzioni.

Dal 31 marzo il governo prenderà una decisione a ridosso della scadenza, ma se la curva epidemiologica continuerà a scendere e diminuirà il numero dei posti letto occupati negli ospedali si decreterà la fine dello stato di emergenza. In questo caso ci saranno dei cambiamenti nella gestione della pandemia.

Il 15 giugno scade l’obbligo vaccinale per tutte le categorie di lavoratori.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: