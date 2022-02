Sanremo 2022, Ciro Immobile risponde alle dichiarazioni di Sangiovanni sul FantaSanremo | FOTO

Dopo le dichiarazioni nella giornata di ieri a Calciomercato.com del cantante Sangiovanni (“Io sono il Ciro Immobile del Fantasanremo”), in gara alla 72° edizione del Festival di Sanremo, sul gioco simile al Fantacalcio che sta facendo appassionare tante persone, non si è fatta attendere la risposta del diretto interessato: Ciro Immobile. Il bomber della Lazio, attraverso una Stories sul proprio profilo Instagram, ha fatto i complimenti al giovane cantante in gara, pubblicando l’immagine delle sue dichiarazioni e aggiungendo la canzone “Farfalle”, singolo di Sangiovanni presentato al Festival.

