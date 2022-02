Sarri sbanca il Franchi per la prima volta in carriera

Bella e convincente, la Lazio di mister Sarri sbanca il Franchi per 3-0 e torna in lotta per l’Europa. Convince anche la difesa, che mantiene per la quarta volta consecutiva la porta inviolata. Questa sera però il mister toscano è riuscito a sfatare un tabù lungo diversi anni. Sarri ha affrontato i viola da ospite in cinque occasioni, pareggiandone quattro e perdendone una. La prima volta risale a un derby Fiorentina – Empoli nella stagione 2014/15 pareggiato 1-1. L’ultima apparizione al Franchi è stata il 14 settembre 2019, Fiorentina – Juventus 0-0. Nel mezzo l’unica sconfitta registrata nell’impianto fiorentino: nell’aprile del 2019 il Napoli ha perso sonoramente per 3-0 nella 35^ giornata di quella stagione. Dunque per la prima volta riesce a sbancare l’impianto toscano.

