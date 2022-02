Sampdoria, Giovinco atterra in Italia: domani le visite mediche

Si avvicina una nuova avventura in Serie A per Sebastian Giovinco, attaccante che la Sampdoria ha deciso di tesserare fino al termine della stagione dopo il grave infortunio di Manolo Gabbiadini. Giovinco, svincolato, è atterrato alle 17.18 all’aeroporto di Milano Malpensa con un volo proveniente da Toronto. Il calciatore ha salutato i presenti con la mano e un “ci vediamo presto”. Giovinco adesso si dirigerà in macchina in direzione Genova e domani si sottoporrà alle visite mediche di rito che precederanno la firma sul contratto con la Sampdoria fino a giugno.Per il classe 1987 nuova sfida in Serie A, sette anni dopo l’addio al nostro campionato per trasferirsi in MLS ai Toronto, ormai solo in attesa di essere ufficializzata. Lo riporta gianlucadimarzio.com.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: