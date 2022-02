Luiz Felipe conteso nel derby di Siviglia. La posizione dell’Inter

Luiz Felipe ha un contratto in scadenza e il suo rinnovo in biancoceleste è ancora da concretizzare: la proposta è di circa 1,8 milioni più bonus. Come riportato da alfredopedulla.com, il difensore italo-brasiliano, che guadagna attualmente 600 mila euro, chiede una base superiore di circa 400 mila euro.

La trattativa è al momento bloccata e su di lui ci sarebbero il Betis (2,5 milioni con i bonus) e il Siviglia. Si attendono sviluppi in casa biancoceleste. Nel mentre, non sembrerebbero esserci stati ulteriori contatti tra il giocatore e l’Inter.

