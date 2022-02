Milan-Lazio, la storia dice che l’impresa a San Siro è possibile

Alle 21 di questa sera andrà in scena a San Siro il match tra Milan e Lazio valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Una partita per entrambi complicata e ad eliminazione diretta: ciò vuol dire che il risultato secco traccerà la strada di una delle due squadre. La Lazio vuole infatti tornare protagonista a distanza di tre anni dall’ultima vittoria dopo due eliminazioni proprio ai quarti, mentre il Milan vuole tenersi viva nella competizione, dopo l’eliminazione dalla Champions e la sola corsa scudetto.

San Siro, più volte espugnato ai quarti

La Lazio ha di fronte a sé una gara molto difficile: la stessa partita in campionato ha già messo in mostra una netta vittoria dei rossoneri per 2-0 con tanto di rigore sbagliato. Se è pur vero che si trattava della terza partita con Sarri in panchina, bisogna tenere d’occhio il fatto che il Milan, dopo un periodo non florido, è tornato alla vittoria nel miglior modo possibile sconfiggendo l’Inter di Inzaghi e portandosi momentaneamente a -1 dalla vetta (considerando però ancora la partita in meno dei nerazzurri). Prendendo in considerazione il periodo che va dalla stagione in cui la Coppa Italia dagli ottavi prevedeva una partita secca anziché andata e ritorno, e dunque dall’edizione 2008-2009, la Lazio ha giocato i quarti di finale per ben 4 volte a San Siro, uscendone vincitrice in 3 occasioni.

Le partite in questione

Queste 4 partite sono da spartirsi in due contro il Milan e due contro l’Inter: quelle contro i nerazzurri sono state entrambe vinte. La prima nella stagione 2016-2017, dove i biancocelesti sbancarono San Siro grazie ai gol di Felipe Anderson, di testa, e di Biglia su calcio di rigore. Inutile il gol di Brozovic, arrivato all’84esimo. In quell’occasione di furono anche due espulsi, uno per parte: Radu e Miranda. Nella seconda occasione, invece, i biancocelesti vinsero ai calci di rigore, cui arrivarono tramite i gol di Immobile e di Icardi su calcio di rigore, entrambi nel secondo tempo supplementare. La parata di Strakosha su Nainggolan e il gol di Leiva sul rigore successivo designarono la vittoria della Lazio.

Lazio e Milan si spartiscono i due scontri

Tra Lazio e Milan sono invece arrivate due vittorie a testa: la prima è rossonera e risale alla stagione 2011-2012. Al vantaggio firmato Cissè, tornato al gol dopo diversi mesi, risposero Robinho e Seedorf in pochi minuti e Ibrahimovic sul finale. Sorte diversa, invece, nella stagione 2014-2015, dove la Lazio di Pioli espugnò San Siro con un gol di Biglia su calcio di rigore. In quell’occasione vennero annullati due gol ai rossoneri, uno per un tocco di mano e l’altro per un fuorigioco millimetrico. Domani la resa dei conti. La storia dice che la Lazio non ha paura di San Siro.

Un precedente agli ottavi

Vi è un altro precedente appartenente al periodo analizzato: nella stagione 2008-2009, quella del cambio nel regolamento, la Lazio fece visita al Milan a San Siro in occasione degli ottavi di finale. Quella gara venne vinta dai biancocelesti per 1-2 grazie ai gol di Zarate e Pandev, che risposero al gol del vantaggio di Shevchenko. In quell’occasione, così come nelle vittorie ai quarti che abbiamo analizzato, hanno sempre portato poi la Lazio in finale. Due di queste 4 sono state poi vinte dai biancocelesti.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: