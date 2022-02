CONFERENZA SARRI: “Abbiamo diminuito i blackout. Peccato per Lazzari, sta diventando un valore aggiunto”. E sul rigore…

La Lazio rialza immediatamente la testa dopo la Coppa Italia e batte in casa 3-0 il Bologna. Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri in conferenza stampa ha commentato il successo dell’Olimpico: “La squadra sta facendo bene ormai da qualche mese. I black-out come giovedì mi sembrano sempre più rari. La differenza con una grande squadra è fare bene anche a distanza di tre giorni, a noi ancora questo non riesce, ma stiamo facendo meglio. Felipe Anderson in quella posizione del campo? Per 5 minuti va bene, non per 90; abbiamo l’opzione Marusic a destra che poi è quella sua naturale, spostando Radu da difensore esterno. Lazzari? Purtroppo ha subíto un infortunio muscolare, spero sia di primo grado, ma serviranno gli accertamenti. E’ l’unica brutta nota di oggi, riusciva a spingere. a difendere bene stava diventando un valore aggiunto. Può Porto? È una squadra forte, ha fatto 19 vittorie e 3 pareggi: vediamo di tirar fuori il miglior risultato utile, poi c’è Udine e io la squadra la valuterà lì a tre giorni di distanza dall’altra gara. A Porto faremo la partita, ma la sfida dopo ci darà indicazioni su chi siamo. Come interpreto il rigore di oggi?Sono i penalty degli anno 2000: negli anni ’80 era consentito di più. Il contatto c’è stato e nel calcio moderno si fischiano questi penalty. Se mi chiedi se sono d’accordo col calcio moderno ti direi di no“.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: