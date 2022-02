Lazio-Bologna, ecco chi è l’MVP del match secondo i lettori di LazioPress.it | FOTO

Secondo i lettori di LazioPress.it non ci sono dubbi: con l’85% dei voti, Mattia Zaccagni è l’MVP di Lazio-Bologna. L’Arciere, man of the match, è stato protagonista con la prima doppietta in maglia biancoceleste nel 3-0 con cui la Lazio ha superato i rossoblù.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: