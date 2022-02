GdS | È una Lazio a due facce

In una stagione incerta come questa, la Lazio ha registrato molti alti e bassi. La si potrebbe quasi definire una corsa sulle montagne russe. Vince a Firenze, poi viene schiacciata dal Milan in Coppa Italia. Ieri sera, trionfa ancora. Zaccagni ed Immobile convincono, ma gli altri non sono da meno.

Fa fatica, invece, il Bologna che è alla disperata ricerca di una vittoria, essendo a secco dal 22 dicembre. Sempre una squadra fragile, ora come ora, quella di Sinisa Mihajlovic che si arrende senza troppi contrasti alla potenza biancoceleste.

Completamente opposte le reazioni dei rispettivi allenatori davanti alla gara di ieri. Sarri l’ha definita un’ottima prestazione. Mihajlovic, invece, protesta per la concessione del rigore.

