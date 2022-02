Serie A, finisce 1-2 tra Spezia e Fiorentina

Termina 1-2 il match tra Spezia e Fiorentina. I viola tornano a vincere in campionato dopo il ko contro la Lazio: 2-1 contro lo Spezia dopo aver sbagliato un calcio di rigore e aver rischiato anche di perdere la partita dopo il pareggio di Agudelo. Il primo gol in A con i viola di Amrabat e la rete di Piatek hanno completato una vittoria che per la Fiorentina ha il sapore d’Europa.

