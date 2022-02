CdS | Udinese-Lazio, guida Sergej: nuova Lazio al centro

Il Sergente e due nuovi soldati. Modifiche necessarie a centrocampo: fuori Leiva e Luis Alberto, dentro Cataldi e Basic. A Udine chiuderanno il terzetto con Milinkovic, l’unico big rimasto a disposizione. Si rivedrà il reparto schierato con il Milan: Cataldi e Basic sono chiamati a nuove responsabilità, per larghi tratti della stagione avevano sorpassato nelle gerarchie i compagni fermati dal giudice sportivo per un turno. Il problema per la partita odierna è dettato soprattutto dall’assenza di alternative. Sarri troverebbe i soli André Anderson e Akpa Akpro, tornato tra le opzioni dopo la brutta polmonite causata dal Covid a fine 2021. Emergenza che appartiene anche all’attacco visto lo stop di Immobile. Niente Udinese per Ciro, bloccato dalla febbre da mercoledì scorso. La Lazio non ha fornito comunicazioni sulle sue condizioni. La difesa non sta tanto meglio. Ai box ci sono Acerbi e Lazzari, indisponibili per lesioni gravi al flessore. L’ex Spal ne avrà per circa 40 giorni, è finito ko negli ultimi minuti contro il Bologna. Si rivedrà dopo la sosta. Acerbi, invece, ha dovuto rallentare il recupero per non rischiare un’altra ricaduta. Da domani dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo. Corriere dello Sport.

