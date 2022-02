TMW | Lazio, rimonta con il Porto in emergenza: Immobile part time. Pedro spera nel Napoli

Destino, sorte o beffa: a ognuno la sua definizione. Sta di fatto che Sarri si trova a preparare la gara di ritorno con il Porto (2-1 all’andata al do Dragao) senza il tridente titolare. Zaccagni è squalificato, Pedro è infortunato (tendinite alla tibia, spera di recuperare per il Napoli ma i tempi di recupero non sono chiari) e Immobile è pronto a tornare in gruppo solo da oggi. Ciro vuole giocare, anche se non si allena sul campo da una settimana ed è in condizioni precarie. Con gli altri due a disposizione, Sarri poteva pensare anche di farlo partire dalla panchina visto il suo stato di forma. Ma con delle defezioni così pesanti, in una notte in cui la Lazio dovrà vincere con 2 gol di scarto per qualificarsi senza supplementari, la presenza di Immobile diventa determinante.

Le alternative

Con Ciro nella formazione titolare, Felipe Anderson e Cabral – due delle note più liete di Udine – agiranno nelle proprie posizioni preferite: esterni d’attacco, con i piedi sulla linea, liberi di puntare l’uomo e sfruttare la propria velocità. Se poi Immobile dovesse uscire, oppure Sarri dovesse decidere di sganciarlo a gara in corso, Raul Moro è il favorito per giocare da ala sinistra, con Cabral spostato al centro. Vista l’importanza della partita, non è da escludere un’altra ipotesi: l’avanzamento di Luis Alberto (fresco perché squalificato a Udine) nel tridente, con l’inserimento di Basic come intermedio. TuttoMercatoWeb\Riccardo Caponetti

