Fuori dall’Europa, ma a testa alta: ecco le reazioni social dei giocatori – FOTO

Un’ottima prestazione contro una squadra ostica come il Porto non è bastata ad evitare l’eliminazione dall’Europa League: non era semplice ribaltare il risultato dell’andata e, nonostante la squadra sia riuscita ad evitare la sconfitta, il pareggio di oggi non è stato sufficiente. Ecco le reazioni dei giocatori sui social al termine della loro avventura in Europa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sergej Milinkovic Savic (@sergej___21)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luis Alberto (@10_luisalberto)

