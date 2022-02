Serie A, orari 29esima e 30sima giornata: ecco data e ora di Roma-Lazio

La Lega Serie A ha reso noto gli orari della 29esima e della 30esima giornata. In quelle due occasioni la Lazio affronterà il Venezia in casa e la Roma nel derby di ritorno. Per quanto riguarda la 29esima giornata, è stato stabilito che Lazio-Venezia si giocherà lunedì 14 marzo alle 20:45, mentre il derby della settimana dopo sarà domenica 20 marzo alle ore 18.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: