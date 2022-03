Primavera 2 | Cesena-Lazio, la designazione arbitrale

La Lazio Primavera si appresta ad affrontare in trasferta il Cesena, nella prossima gara valida per la 6ª giornata di Primavera 2. Attraverso una nota sul proprio sitio web, la Società biancoceleste ha comunicato la designazione arbitrale scelta per l’incontro in programma sabato 5 marzo alle ore 11:00.

Questo il comunicato della Lazio:

“Cesena-Lazio, gara valida per la 6ª giornata di ritorno del campionato Primavera 2 girone B, in programma sabato 5 marzo 2022 alle ore 11:00 presso il Centro Sportivo Rognoni di Villa Silvia (FC), sarà diretta dal signor Sajmir Kumara (sez. Verona). Assistenti: Mattia Politi – Marco Belsanti”

