Calciomercato, possibile incontro con gli agenti di Romagnoli per provare a chiudere già a Marzo

Come noto, il prossimo mercato della Lazio potrebbe portare ad una vera e propria rivoluzione. Tra esuberi e partenze, Sarri vuole portare in ritiro una squadra a sua immagine. Ecco perché Zaccagni, sondato dalla Juventus è intoccabile, cosi come Milinkovic, che per il tecnico è imprescindibile. Il serbo a Roma si trova bene, e potrebbe partire solo in caso di offerte irrinunciabili. Ecco perché Lotito vuole provare a regalare a Sarri rinforzi importanti, dopo Romagnoli l’altro nome caldo è quello di Bajrami dell’Empoli. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com è una sfida a due tra la squadra di Lotito e il Sassuolo che, nel mercato invernale aveva già fatto un offerta per il centrocampista. Vedremo chi tra le due squadre avrà la meglio. Lotito in caso avrebbe già delle alternative.

