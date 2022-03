Il Messaggero | Lazio, Marusic ha rinnovato

Troppi i 42 gol subiti per le aspettative di classifica. Pesano i mancati rinforzi. A Cagliari torna Acerbi.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Lazio non riesce proprio ad acquisire quella solidità difensiva auspicata dal tecnico Maurizio Sarri. I due gol incassati domenica contro il Napoli hanno portato a quota 42 il numero delle reti incassate: solo otto squadre hanno fatto peggio in questa stagione di A. Soprattutto in quanto la Lazio punta a un posto in Europa per la prossima stagione. In zona offensiva invece, sono 54 i gol realizzati dalla Lazio: soltanto l’Inter (55 e una gara in meno) ha fatto meglio. Tuttavia, le difficoltà in fase difensiva vanno anche a simboleggiare gli affanni che stanno frenando la prima stagione di Sarri alla guida della Lazio.

Confronti. Tradizionalmente le squadre del Comandante si sono segnalate proprio per la solidità del reparto arretrato. In un raffronto sul piano dei gol subiti dalle formazioni di Sarri dopo 27 giornate, mai era stato registrato un passivo così pesante. Il precedente peggiore risaliva al 2016-17: 30 gol presi col Napoli. La Juventus del Comandante, che nel 2020 vinse lo scudetto, aveva segnato 52 gol dopo 27 giornate. Due in meno della Lazio attuale.

Problemi. Il passaggio nella linea difensiva dall’assetto a tre standardizzato negli anni di Inzaghi a quello a quattro si è rivelato più problematico del previsto. Non essendo arrivati i rinforzi richiesti da Sarri nel mercato di gennaio, l’allenatore biancoceleste ha dovuto riadattare alcuni giocatori della difesa. Inoltre, potrebbe pesare la vicenda dei contratti in scadenza: Patric, Radu, Luiz Felipe e Strakosha.

