Verso Cagliari-Lazio, la carica di Luis Alberto – FOTO

Accantonate le delusioni di Porto e Napoli, si guarda avanti per il campionato e il prossimo appuntamento è in Sardegna contro il Cagliari che, dopo un avvio problematico, sta recuperando terreno racimolando punti pesanti. Non una sfida facile, quindi, quella che aspetta la Lazio sabato sera. I giocatori sono carichi, come dimostra un post di Luis Alberto su Instagram in cui invita sé stesso e la squadra a non mollare mai.

