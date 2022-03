Cagliari-Lazio, Pedro nel pre partita: “Dobbiamo reagire subito. Oggi non sarà facile, ma noi vogliamo vincere”

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Cagliari-Lazio. I biancocelesti vogliono tornare al successo che manca dal 3-0 contro il Bologna. Per presentare la sfida in programma alle 20:45 in Sardegna, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio Pedro, attaccante biancoceleste che partirà dalla panchina questa sera. Ecco le parole dello spagnolo: “Dobbiamo reagire subito, oggi non sarà facile affrontiamo una squadra aggressiva e in salute che sta conquistando diversi risultati importanti. Io voglio aiutare la squadra sia se gioco dal primo minuto sia se entro dalla panchina. Zaccagni e Felipe Anderson stanno meglio di me, ed è normale che debbano giocare. Mancano poche partite, la gara di oggi è un’opportunità per migliorare la classifica, sarà difficile ma noi vogliamo vincere in uno stadio complicato”.

È poi intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste sono state le sue parole: “Sto bene, mi sto allenando bene e sto facendo del mio meglio per aiutare la squadra. Mi piacerebbe molto vincere un titolo in Italia, con la Lazio, sarebbe importante per la mia carriera e lo desidero molto. È un sogno”.

