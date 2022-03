Immobile raggiunge Piola

Ciro Immobile, grazie al rigore segnato al Cagliari, ha raggiunto Piola a quota 143 reti con la maglia biancoceleste, diventando il miglior marcatore nella storia della Lazio. Inoltre, ha segnato la 20esima rete stagionale per la sesta volta in carriera, portandosi a meno uno dal record di Giuseppe Meazza. L’attaccante napoletano ha anche recuperato Vlahovic in quanto a gol segnati in questa stagione.

