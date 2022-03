La Repubblica | Sarri a Cagliari con i veterani, Acerbi titolare

Duecento volte Ciro. Immobile oggi contro il Cagliari festeggerà la 200a presenza con la Lazio in campionato. A secco contro il Napoli, dopo i 3 gol al Porto (2 annullati per fuorigioco), il centravanti biancoceleste vuole tornare a esultare in campionato a quasi un mese dall’ultimo centro: il 12 febbraio contro il Bologna all’Olimpico. In palio ci sono 3 punti importanti per la squadra di Sarri e per la corsa del centravanti di Torre Annunziata contro Vlahovic per la vetta della classifica marcatori: il serbo (con 3 presenze in più) è a quota 20 reti, lui a 19.

Se oggi dovesse arrivare fare cifra tonda, raggiungerebbe le stesse reti firmate nello scorso campionato, solo con 11 giornate di anticipo. Ma non è tutto, perché a Cagliari Immobile potrebbe tagliare un altro traguardo, l’ennesimo della sua avventura a Formello: ovvero il record biancoceleste di gol in Serie A di Silvio Piola (143), distante un solo centro (142). A livello complessivo invece Ciro ha giù superato il leggendario cannoniere italiano, diventando il miglior marcatore della storia della Lazio (174). Nel serata di Cagliari, Immobile sarà affiancato da Zaccagni – che nelle ultime 4 partite ha partecipato a 4 reti, 2 gol e 2 assist – da uno tra Felipe Anderson e Pedro, non al meglio per il fastidio al tendine tibiale sinistro che si trascina da due settimane.

Tuttomercatoweb.com.

