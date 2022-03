Derby, i dati sui biglietti biancocelesti venduti

L’allenatore e dirigente Mario Beretta è intervenuto in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio su alcuni temi del campionato italiano. Tra questi anche le prestazioni della Lazio che ultimamente sono frutto di una buona applicazione in campo. Questo il suo intervento: “Alla Lazio serviva tempo per assorbire i concetti di Sarri ma vedo più continuità. Un po’ anche per la Roma, entrambe possono chiudere la stagione in posizioni importanti”.

