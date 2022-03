CHAMPIONS LEAGUE | Fuori l’Inter. Passa il turno il Bayern Monaco contro l’RB Salzburg

Qualificazioni in Qatar, tre decisioni prese nelle ultime ore.

Come riportato dal sito ufficiale della FIFA, le tre posizioni sulle qualificazioni in Qatar sono: il rinvio a giugno della sfida tra Scozia e Ucraina, in programma il 24 marzo; la vittoria a tavolino contro la Russia della Polonia, che giocherà solo la finale contro Svezia o Repubblica Ceca. Sulla decisione, la Federcalcio russa ha già annunciato il ricorso, tramite un comunicato: “Oggi, l’Ufficio di presidenza del Comitato Organizzatore FIFA ha preso decisioni chiave in relazione alle partite europee degli spareggi per la Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022, dopo aver consultato la UEFA e le federazioni affiliate alla FIFA partecipanti”.

