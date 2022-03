Buon compleanno all’ex Lazio Veron: la Brujita compie 47 anni

Nato in Argentina, precisamente a La Plata, il 9 marzo del 1975 spegne oggi 47 candeline Juan Sebastian Veron.

Arrivato nella Capitale nel 1999, ha fatto parte di una delle Lazio più forti di sempre: quella che vinse il secondo scudetto. A Roma collezionò inoltre una Supercoppa Uefa, una Supercoppa Italiana ed una Coppa Italia. Nelle sue due stagioni in biancoceleste ho siglato 8 reti, la più importante è sicuramente quella che consentì di vincere 2-1 il derby del 25 marzo 2000. Un centrocampista tra i più completi mai visti, giocava principalmente dietro alle punte ma spesso diventava un esterno o una mezzala. Indiscutibili le sue doti tecniche e la sua visione di gioco, che gli permetteva di far partire l’azione dal basso ed anche di improvvisare in base ai momenti. Abile anche nei calci piazzati: sicuramente uno dei giocatori più forti mai passati in Città.

Oggi la Brujita, in italiano la streghetta, in virtù del soprannome del padre (la Bruja), festeggia il suo compleanno: tanti auguri ad uno dei più importanti protagonisti della storia vincente della Lazio.

