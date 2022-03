Colonnese sulla Lazio: “Ha invertito la rotta, sta giocando bene. Europa? Deve vincere sempre se vuole arrivarci”

L’ex difensore biancoceleste Francesco Colonnese è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, 89.3 FM.

“Il Lazio-Venezia del 2002 me lo ricordo bene perché vincemmo ed io mi feci male per un infortunio al ginocchio causato da un intervento di Bettarini. Per quello stop fisico saltai il derby seguente.

La Lazio ora ha invertito la rotta, sta giocando bene. È una formazione solida che ha ritrovato certezze e calciatori come Leiva e Luis Alberto che sono tornati in condizione. Poi c’è sempre Milinkovic che è un grande giocatore.

I biancocelesti se vogliono arrivare in Europa devono vincere sempre. Acerbi è un calciatore forte che quest’anno dopo alcuni problemi fisici è riuscito a tornare. Sarri in difesa con il numero 33 e Luiz Felipe ha degli interpreti importanti.

Sarri ha capito che Radu può essere perfetto come terzino sinistro, un esterno bloccato con un grande piede e molta esperienza. Sugli esterni i biancocelesti hanno varie alternative con Marusic, Lazzari e Hysaj.

La Lazio nel tempo migliorerà ed avrà un linea difensiva di assoluto livello come visto nelle precedenti esperienze del tecnico toscano”.

