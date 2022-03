GdS | Lazio, tocca agli esperti: l’orgoglio dei senatori per la svolta

La crescita della Lazio è evidente, ora tutto sta a confermarsi da qui alla fine della stagione per provare ad ottenere un posto in Europa League. Nello sprint da effettuare da qui a maggio, come evidenzia La Gazzetta dello Sport, i biancocelesti potranno affidarsi agli esperti: tra i protagonisti infatti del momento che vive la squadra, ci sono Pedro, Leiva e Radu. Lo spagnolo compirà 35 anni a luglio, mentre il brasiliano ed il romeno li hanno già festeggiati. Il loro apporto è stato senza dubbio decisivo nelle ultime settimane, per lo scatto in avanti che ha effettuato la Lazio. Adesso non resta che confidare nell’orgoglio dei senatori per queste ultime giornate in cui Sarri ed i suoi proveranno il tutto per tutto verso l’Europa.

