Giordano: “Abbiamo riscoperto la famiglia della Lazio nel dolore”. E su Immobile…

Giancarlo Oddi, ex difensore biancoceleste, è intervenuto a Radiosei, per parlare in memoria di Pino Wilson: “Con il Capitano siamo riusciti a fare cose che sembravano lontane dalla nostra portata. Abbiamo riportato Giorgio Chinaglia a Roma. Non riuscirei mai a fare da solo un evento come DiPadreinFiglio”.

