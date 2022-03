Hernanes cuore d’oro, donazioni per aiutare il popolo ucraino: “Venite anche voi” – VIDEO

Hernanes è da poco tornato in Italia da calciatore svincolato per stare vicino alla famiglia, rimasta a Torino dopo la sua avventura alla Juventus. Attualmente, appunto, non è legato ad alcuna squadra e ha dato il via alla sua attività di vini, “Ca’ del Profeta”. Proprio da questa “casa”, il Profeta si sta confermando la bella persona che abbiamo imparato a conoscere negli anni: Hernanes ha, infatti, preparato dei pacchi con dei beni di prima necessità per il popolo ucraino, colpito dalla guerra e fortemente in difficoltà. Attraverso un video postato sui social, ha lanciato un appello per aiutare le persone bisognose: “Portate le robe per le persone bisognose che hanno subito perdite importanti”, invitando anche la gente comune a donare quanto possibile.

Movimento em prol das vítimas da guerra! 🇺🇦

Movimenti in favore del popolo bisognoso di Ucraina 🇺🇦

Venite anche voi. pic.twitter.com/7tSvP66Wep — Hernanes (@hernanes) March 10, 2022

