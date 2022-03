Vavro: “Avevo offerte dall’Italia, ma non mi piace. Non tornerò mai”

Denis Vavro, di proprietà della Lazio ma in prestito al Copenaghen, è stato intervistato da TV 2 Sport e, oltre alla sua attuale in esperienza in Danimarca, ha parlato anche della sua parentesi italiana: “Il mio cuore batte solo per il Copenaghen ora, voglio restare qui. Non tornerò in Italia, c’erano diverse offerte a gennaio ma ho detto no: non mi piace, non tornerò mai. Voglio restare qui, sono felice.”

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: