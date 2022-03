Lazio Women, Catini: “Prepareremo la partita con il Pomigliano come una finale. Serve compiere un ulteriore passo in avanti”

Ai microfoni di Lazio Style Channel, 233 Sky, è intervenuto il tecnico della Lazio Women Massimiliano Catini:

“Nel nostro ambiente c’è l’euforia giusta per aver ottenuto il risultato importante che è la conseguenza del pareggio contro la Fiorentina, capace di ridare serenità e tranquillità in vista della sfida contro il Sassuolo. Nel secondo tempo c’è stato un grande miglioramento sotto il profilo della sofferenza e del gruppo. La squadra ha fatto tesoro delle sfide passate in cui non abbiamo portato a casa risultati.

L’entusiasmo non è mai mancato, hanno dimostrato grande maturità e responsabilità. Nonostante il momento difficile si allenano in maniera molto concentrata. Ora serve compiere un ulteriore passo in avanti, consapevoli che la prossima partita sarà molto pericolosa, non dobbiamo arrivarci con una sensazione di appagamento arrivandoci invece con la giusta intenzione. Non possiamo permetterci errori di questo tipo.

Le prossime tre gare saranno molto importanti. Dall’inizio della prossima settimana ci concentreremo sul match contro il Pomigliano che deve darci la continuità che chiedo a livello di prestazione. Le campane una situazione in classifica migliore della nostra e che ha certamente maggiori motivazioni. Il nostro campionato ha preso il via a gennaio, al termine della stagione tireremo le somme. Continueremo a crescere e la prossima partita la prepareremo come una finale. La sostanza ci permetterà di recuperare da qualche fastidio fisico. Ferrandi ci offre esperienza e personalità con una buona gestione di tempi di gioco. La Ct Bertolini non posso che ringraziarla, la sua visita è stato un passaggio importante. Le giovani proseguono nella loro crescita, ma non devono sentirsi arrivate perché il cammino è lungo”.

